«Садовую» и переходы закрыли из-за забытого предмета

В Петербурге закрыли станцию метро «Садовая» вместе с переходами на «Спасскую» и «Сенную площадь». Об ограничениях сообщил Telegram-канал городской подземки.

Станция не доступна для пассажиров из-за бесхозного предмета. Ее проверяют с 09:29. В настоящее время поезда идут по «фиолетовой» ветке без остановки на «Садовой».

В пресс-службе метрополитена уточнили, что добраться до станции можно с помощью наземного транспорта, в том числе автобусами №50 от «Фрунзенской» и автобусами №181 от «Маяковской».

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