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Капканы в Павловском парке калечат домашних собак

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© Фото: pavlovskmuseum.ru

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Ловушки представляют опасность не только для собак, но и для детей.

В Павловском парке заметили капканы, установленные за пределами пешеходных дорожек. В ловушки успели попасть домашние собаки, которых вывели на прогулку.

В Государственном музее-заповеднике «Павловск» объяснили, что впервые обнаружили на своей территории капканы, сообщила «Мойка78». Заместитель директора по обеспечению сохранности объекта культурного наследия Светлана Фёдорова заявила, что, возможно, их поставили браконьеры.

«На территории Павловского парка в районе Белой березы обитают лисы. Над капканами были подвешены куски курицы — явно подманивали какого-то зверя. Наша версия, что это браконьеры. Надеемся, что найдут этих людей, если их можно так назвать», — сказала Фёдорова.

Пользователи социальных сетей отметили, что ловушки представляют опасность не только для собак, но и для детей. Некоторые из них заявили, что сотрудники парка якобы не спешили обращаться в полицию, и высказали мнение, что администрация могла поставить капканы намеренно.

В администрации «Павловска» версию комментаторов назвали «оскорбительной». Светлана Фёдорова подчеркнула, что руководство парка написало заявление в правоохранительные органы и передало один из капканов в качестве вещественного доказательства. Посетителей попросили быть осторожными, в особенности на тропинках в удаленных местах.

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