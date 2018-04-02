«Континент» на Звездной эвакуировали из-за пожарной сигнализации

В Петербурге эвакуировали торговый центр «Континент» на Звездной улице. Об инциденте рассказали очевидцы в сообществе «ДТП и ЧП|Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте».

По информации пользователей, в ТЦ сработала пожарная сигнализация. Несколько человек утверждают, что проверка была учебной, о ней было известно еще утром.

«Как сотрудник сообщаю, учебная тревога. С утра предупреждали весь персонал», — написала Кристина Кузина.

Очевидцы добавили, что ТЦ вернулся к нормальному режиму работы вскоре после объявления эвакуации.

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