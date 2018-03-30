В Петербурге по делу о присвоении 6 млн рублей задержали главу ФК «Политех» Кирилла Мирзояна

Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Петербургу задержали директора мини-футбольного клуба «Политех».

Главу команды Кирилла Мирзояна доставили в полицию по делу о мошенничестве, сообщила «Фонтанка». Следствие подозревает его в незаконном присвоении почти 6 млн рублей.

В пресс-службе ГУ МВД по городу уточнили, что директор клуба вместе с гендиректором компании «Нормарус» для получения государственной субсидии предоставил подложные документы о закупке спортивной формы и инвентаря.

В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения. Полиция проводит обыски по месту жительства фигурантов уголовного дела.

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