В петербургском метро вновь перестали работать автоматы по продаже проездных

Аппараты по продаже жетонов и пополнению проездных билетов, установленные в петербургском метрополитене, в очередной раз вышли из строя.

В пресс-службе городской подземки заявили, что устройства перестали работать на нескольких станциях. Специалисты уже уведомили оператора автоматов ГКУ «Организатор перевозок», сообщил «Петербургский дневник».

В учреждении уточнили, что сбой произошел из-за проблем при передаче данных. В настоящее время ведутся работы по устранению неполадок. Пассажирам временно приходится обращаться в кассы метро, из-за чего на станциях образовались очереди.

Массовый сбой в работе аппаратов случился и в середине февраля 2018 года. Тогда жители и гости Северной столицы могли пользоваться подземкой только при помощи жетонов.

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