Массовые ДТП остановили движение на КАД

Утром в пятницу, 24 ноября, на востоке КАД произошло сразу несколько массовых ДТП, которые затруднили движение в обе стороны.

Так, на внутреннем кольце КАД после развязки с Колтушским шоссе, столкнулись около десяти автомобилей – произошло два ДТП по пять машин в каждом, сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербурга» в соцсети «ВКонтакте».

Фото: vk.com/spb_today

По их словам, аналогичная ситуация образовалась и на внешнем кольце. Таким образом, КАД встал в обе стороны. По данным «Яндекс.Пробок», затор на внутреннем кольце составляет пять километров – почти от Рябовского шоссе, на внешнем – почти на 3,5 километров.