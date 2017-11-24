Станцию «Площадь Александра Невского» «заминировал» ученик гимназии

Петербургская полиция выяснила, кто накануне, 23 ноября, «минировал» станцию метро «Площадь Александра Невского» в Петербурге. Выяснилось, что это была шутку 12-летнего подростка, сообщает «Фонтанка».

Накануне утром по телефону «112» позвонил неизвестный и заявил о бомбе, которая якобы заложена на станции «Площадь Александра Невского». Сотрудникам метро пришлось прекратить работу всего пересадочного узла «оранжевой» и «зеленой» ветки. На проверку двух станций подземки ушло полтора часа, но никаких взрывчатых веществ обнаружено не было.

Выяснилось, что «минер» находился поблизости - в гимназии №168 на Невском проспекте, 169. Сотрудники УМВД по Центральному району нагрянули прямо в учебное заведение. Минером оказался подросток 2005 года рождения. При этом уголовной ответственности он не понесет из-за юного возраста.