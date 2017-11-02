ФСБ вновь провела обыски у генподрядчика «Лахта-центра»

В четверг, 2 ноября, сотрудники управления ФСБ по Петербургу и Ленобласти нагрянули с обысками в офис компании Renaissance Construction, которая является генеральным подрядчиком строительства «Лахта-центра».

Обыск проводятся в доме на улице Шателена, 26А. С чем связаны обыски, в настоящее время неизвестно. Между тем, по словам очевидцев, представители ФСБ «ведут себя достаточно жестко», сообщает Коммерсантъ.

Предыдущие обыски в Renaissance Construction были 14 сентября. Сообщалось, что они были связаны с уголовным делом по статье «Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ». По версии следствия, компания нелегально вывела за рубеж более100 млрд рублей.

Renaissance Construction стала генподрядчиком строительства «Лахта-центра» в 2014 году. Этот комплекс должны сдать в 2018 году. В перечень объектов компании входят башня «Федерация» в столичном комплексе «Москва-сити», ТРЦ «Галерея», «Пик», обе «Меги» в Петербурге,а также промышленные объекты.