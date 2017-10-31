Станцию «Спасская» закрыли на вход и выход

Вечером во вторник, 31 октября, с 19:14 станция метро «Спасская» закрыта на вход и выход, сообщают в подземке.
Также закрыты переходы на четвертую линию с фиолетовой и синей веток.
© Фото: metro.spb.ru
Также закрыты переходы с фиолетовой и синей веток.
Вечером во вторник, 31 октября, с 19:14 станция метро «Спасская» закрыта на вход и выход, сообщают в подземке.
Также закрыты переходы на четвертую линию с фиолетовой и синей веток.
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