Из горящей пятиэтажки на Гагарина эвакуировали 25 человек

Сотрудники МЧС остановили распространение огня в жилой пятиэтажке на проспекте Юрия Гагарина, 5. На месте продолжают работать почти сорок пожарных, а 25 жильцов пока не могут вернуться в свои квартиры, сообщают в ГУ МЧС по Петербургу.

Огонь охватил 10 квадратных метров обстановки одной из квартир на четвертом этаже. По словам очевидцев, пламя едва не перекинулось и на последний, пятый, этаж дома, но этого не произошло.

В отеле, который расположен в противоположном крыле здания, сообщают, что их эвакуация не затронула, но электричество в доме отключено.