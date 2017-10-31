Горящее общежитие на Гагарина тушат по повышенному уровню сложности (ФОТО)

Во вторник, 31 октября, в Московском районе вспыхнул пожар в жилой пятиэтажке на проспекте Юрия Гагарина, 5. Из-за угрозы распространения огня ранг пожара повысили до максимального.

Сейчас на месте работают шесть единиц техники и 24 человека личного состава МЧС. Сведений о погибших и пострадавших в настоящий момент нет.

Фото: vk.com/spb_today

Сообщение о пожаре поступило в 16:10, но уже через 8 минут ему присвоили повышенный номер. Это здание – общежитие. Кроме квартир в нем также расположена гостиница и арт-отель.