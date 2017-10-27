Станцию метро «Проспект Просвещения» закрыли

В пятницу, 27 октября, в 17:32 на проверку закрыли станцию метро «Проспект Просвещения», сообщают в пресс-службе подземки.
Поезда следуют без остановки.
© Фото: Mapio.net
Поезда следуют без остановки.
В пятницу, 27 октября, в 17:32 на проверку закрыли станцию метро «Проспект Просвещения», сообщают в пресс-службе подземки.
Поезда следуют без остановки.
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