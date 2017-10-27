Станцию метро «Проспект Просвещения» закрыли

Лучшее в Петербурге

Хэллоуин в Петербурге: 13 способов отметить самый страшный день в году

День Всех Святых можно отпраздновать в клубах, барах, и даже библиотеках. «Санкт-Петербург.ру» расскажет, где и как.

Куда сходить петербургскому школьнику в дни осенних каникул

Увидеть балет «Щелкунчик» или выступление Куклачева, посмотреть на выставку LEGO и бои роботов – все это можно успеть сделать в дни осенних каникул. «Санкт-Петербург.ру» расскажет, когда и где.

Куда сходить в Петербурге в октябре

Посмотреть гардероб Владимира Маяковского, послушать нашумевшего Оксимирона, опьянеть от по-настоящему петербургского джазового спектакля или окунуться в страсть аргентинской ночи и танго - «Санкт-Петербург.ру» собрал все самое лучшее во втором осеннем месяце.