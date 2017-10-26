Взрыв в Киеве унес жизни двух человек

Количество погибших в результате взрыва на улице Мицкевича в Киеве достигло двух человек, серьезные ранения получили еще трое. В их числе и депутат Верховной рады Игорь Мосийчук, который мог быть целью покушения.

Фото: Gleb Garanich/Reuters

Прокуратура Киева назвало произошедшее терактом. Об этой версии рассказал первый заместитель прокурора Киева Павел Кононенко, который находится на месте происшествия. Расследованием будет заниматься главное управление Службы безопасности Украины (СБУ).

Сейчас депутат Мосийчук находится в больнице, врачи оценивают его состояние как средней тяжести, он пришел в сознание. «Что касается моего состояния: поражена правая сторона — с той стороны, где был взрыв. Операция прошла успешно», — приводит слова депутата его пресс-служба.

По словам депутата, «заказчики сидят в Москве». «Исполнители — киевские. Не исключено, что агентура среди патриотической среды. Это первое покушение на государственного деятеля такого уровня в Украине», — заявил Мосийчук.

Он также выразил свои соболезнования родным и близким своего охранника Руслана, который погиб от полученных при взрыве травм. «Живым я остался только благодаря моему погибшему охраннику Руслану. Я никогда их не забуду. Теперь у меня трое детей. Третий ребенок — четырехлетняя дочь Руслана», - добавил нардеп.

Он также отметил, что политолог Виталий Бала, также пострадавший при взрыве, находится в тяжелом состоянии. По его словам, у Балы пробиты легкие и печень.

Взрыв произошел накануне, 25 октября, около 23:00 по московскому времени. Целью покушения, очевидно, должен был быть Мосийчук, который в момент происшествия выходил из здания телеканала «Эспрессо» в сопровождении своего охранника и политолога Виталия Балы, с которым он беседовал во время эфира на телеканале.

Игорь Мосийчук является членом Радикальной партии Украины Олег Ляшко. При этом сам Ляшко считает, что причиной покушения на его однопартийца стала профессиональная деятельность и политическая позиция депутата. Он потребовал от украинских спецслужб тщательного расследования.