В ночь на 26 октября в Петербурге из-за угрозы взрыва эвакуировали три ТРК

В среду вечером, 25 октября, в Петербурге эвакуировали посетителей трех торгово-развлекательных комплексов: «Пулково 3», «ПИК» и «Радуга».

В СМИ звонки об угрозе взрыва связывали с началом проката фильма «Матильда» режиссера Алексея Учителя. Кинолента выходит в широкий прокат в четверг, 26 октября. Как сообщают очевидцы, эвакуировали именно кинозалы, расположенные в этих ТРК.

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В сентябре по многим городам России прокатилась волна телефонных угроз. Во всех случаях звонившие сообщали о бомбах, заложенных в кинотеатрах, торговых центрах, учебных заведениях или административных зданиях крупных городов. В правительстве Петербурга тогда заявили, что в Северную столицу звонки поступали из-за границы.