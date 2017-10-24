Пьяный петербуржец «заминировал» магазин «Семья»

Накануне вечером, 23 октября, в Адмиралтейском районе Петербурга правоохранители искали бомбу искать бомбу, передает АН «Оперативное прикрытие».
По информации издания, В19:25 в магазин «Семья» на Верейской улице зашел неизвестный мужчина, который заявил, что торговая точка заминирована. Спустя десять минут на место прибыли правоохранители, которые эвакуировали персонал и посетителей магазина. При осмотре магазина бомбы не обнаружилось.
Позже полиция задержала 47-летнего жителя Петербурга, который оказался нетрезв.