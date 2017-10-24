Пьяный петербуржец «заминировал» магазин «Семья»

Лучшее в Петербурге

Хэллоуин в Петербурге: 13 способов отметить самый страшный день в году

День Всех Святых можно отпраздновать в клубах, барах, и даже библиотеках. «Санкт-Петербург.ру» расскажет где и как.

Куда сходить в Петербурге в октябре

Посмотреть гардероб Владимира Маяковского, послушать нашумевшего Оксимирона, опьянеть от по-настоящему петербургского джазового спектакля или окунуться в страсть аргентинской ночи и танго - «Санкт-Петербург.ру» собрал все самое лучшее во втором осеннем месяце.

Пять бесплатных секций и студий для юных петербуржцев

Актерскому мастерству, игре на музыкальных инструментах, авиамоделированию и многому другому школьники Северной столицы могут обучиться совершенно бесплатно. "Санкт-Петербург.ру" расскажет где.