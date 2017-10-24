Опубликовано видео нападения на охранника в здании «Эха Москвы»

В интернете появилось видео нападения на охранника бизнес-центра, где расположено радио "Эхо Москвы".

На записи, которую выложила на Youtube редакция радиостанции, видно, как к турникетам подходит мужчина, кладет на стойку какие-то бумаги, затем прыскает в лицо охраннику газ из баллончика и пролезает под ограждением.

Как стало известно накануне, 23 октября, сразу после этого нападавший поднялся на 14 этаж, где располагается офис "Эха Москвы", и ударил ножом в шею заместителя главного редактора Татьяну Фельгенгауэр.

Нападавший был задержан сразу после случившегося. Им оказался 48-летний гражданин Израиля Борис Гриц. У него была навязчивая идея встретиться с журналисткой. Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство". Во вторник, 24 октября, Грицу должны избрать меру пресечения. Также проводится судебно-психиатрическая экспертиза .

Сейчас Фельгенгауэр находится в состоянии средней тяжести. Накануне ее прооперировали и погрузили в состояние коматозного сна.

Накануне профсоюз журналистов сделал заявление, что часть вины за нападение должны взять на себя федеральные телеканалы, которые ранее выпустили сюжеты, разжигающие ненависть в адрес Фельгенгауэр.

"Телеканал "Россия-24" неоднократно в своем эфире показывал сюжеты, в которых обвинял журналистов "Эха Москвы" и лично Татьяну Фельгенгауэр в работе "на Госдеп" и сотрудничестве с некими западными НКО, критике власти и якобы участии в митингах Навального. В сюжетах утверждается, что радиостанция занимается антигосударственной деятельностью и должна носить статус иностранного агента. При этом обвинения высказывались на фоне портрета Татьяны и ее коллег Александра Плющева и Максима Курникова. Мы считаем, что эти сюжеты разжигают ненависть в адрес наших коллег и могли спровоцировать нападении на Татьяну неуравновешенного человека", - говорится в тексте заявления.