В Петербурге "заминировали" две школы

Утром в пятницу, 13 октября, почти 700 школьников пришлось эвакуировать в Адмиралтейском районе из-за сообщений о якобы заложенном взрывном устройстве.

Известно, что занятия были сорваны в гимназии №272 и школе №624. На место выезжали специалисты, которые обследовали здания, но опасных предметов не нашли.

Началась проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В понедельник, 9 октября, звонки от анонимов о якобы заложенных бомбах получили как минимум восемь петербургских учебных заведений. Тогда проверки коснулись всех районов города.