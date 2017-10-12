На станции "Василеостровская" случился коллапс

Утром в четверг, 12 октября, на станции метро "Василеостровская" образовался коллапс из-за сломанного поезда, пишут пассажиры в соцсетях.

Фото: vk.com/spb_today

Сообщается, что поезда на платформе не останавливаются с 9 часов утра. Вероятно, на "Гостином дворе" сломался состав и парализовал движение поездов по "зеленой" ветке.

Очевидцы сообщают о гигантской пробке. Чтобы протиснуться от вагона до эскалатора на "Василеостровской", уходит 30 минут. При этом в пресс-службе не знают о каких-либо сбоях.