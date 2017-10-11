«Коммерсантъ» назвал причину гибели Су-24 в Сирии

Фронтовой бомбардировщик Су-24, который разбился на авиабазе Хмеймим в Сирии накануне, 10 сентября, пытался взлететь в то время, когда системы самолета находились в так называемом невзлетном положении. Об этом сообщает Коммерсантъ со ссылкой на источник.



По словам собеседника газеты, предварительный анализ позволяет сделать вывод, что системы бомбардировщика не были переведены во взлетное положение: подготовлены к отрыву от взлетной полосы оказались стабилизатор, предкрылки и закрылки.



Это могло произойти как из-за ошибки экипажа, так вследствие технической неисправности. «Например, индикаторы в кабине пилота показали, что самолет готов к взлету, а на деле же стабилизатор, закрылки и предкрылки в режим «взлет» переведены не были», сообщает издание.

Как сообщалось ранее, инцидент произошел при совершении разгона на взлет с сирийского аэродрома Хмеймим. Оттуда бомбардировщик должен был вылететь для выполнения боевой задачи. Самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и разрушился. Его экипаж не успел катапультироваться – все погибли.

