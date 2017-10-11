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В Петербурге пенсионер обещал взорвать ТЭЦ в Автово из-за шума

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© Фото: Нам любые дороги дороги - LiveJournal

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Хулиган был пьян.

Накануне вечером, 10 октября, житель Петербурга позвонил в полицию и выдвинул ультиматум: либо сотрудники правопорядка "приезжают на шум ТЭЦ" на улице Примакова, либо энергетический объект будет взорван.

Полицейские приехали в квартиру звонившего и  застали там 66-летнего пьяного пенсионера. Он признался, что звонил из хулиганских побуждений.

Кроме того, сотрудники полиции также задержала подозреваемого в "заминировании" станции метро "Пролетарская". Ложный вызов поступил к правоохранителям ночью 3 октября. Полицейские задержали 33-летнего жителя Невского района. В отношении хулигана возбуждено уголовное дело по статье 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма), передает АН "Оперативное прикрытие". 

В понедельник, 9 октября, Петербург атаковали телефонные террористы. Из-за анонимных угроз правоохранителям пришлось эвакуировать комитеты Смольного, школы, вокзалы, Дом Зингера, Московский районный суд и кафе. За сутки злоумышленники сообщили о минировании 114 раз. Бомбы пришлось искать в 32 зданиях госорганов, 22 торговых центрах, трех вокзалов, 26 образовательных учреждениях и других зданиях Петербурга

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