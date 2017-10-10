Во вторник, 10 октября, в Сирии разбился российский Су-24. Его экипаж погиб, передает РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны.

Сообщается, что инцидент произошел при совершении разгона на взлет с сирийского аэродрома Хмеймим. Оттуда бомбардировщик должен был вылететь для выполнения боевой задачи. Самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и разрушился. Его экипаж не успел катапультироваться.

Минобороны также уточняет, что на земле разрушений нет. Причиной произошедшего могла стать техническая неисправность машины, считают в в российском министерстве.