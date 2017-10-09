Комитеты Смольного эвакуируют из-за звонков о бомбах

К полудню понедельника, 9 октября, петербургской полиции поступило уже около 35 сообщений о якобы заложенных бомбах.

Среди "заминированных" зданий оказались как минимум три комитета правительства Петербурга: комитет по финансам на Вознесенском проспекте, комитет по транспорту на Исполкомской улице и КГИОП на площади Ломоносова, сообщает "Фонтанка".

Так, в пресс-службу КГИОП звонок раздался в 11:10. По информации издания, мужской голос сообщил, что в комитете заложена бомба, а также предложил "не рисковать и выводить людей".

Ранее сообщалось, что с 11 утра как минимум в восемь школ поступили звонки анонимов о бомбах.

На минувших выходных, 7 и 8 октября, неизвестные "минировали" ТРЦ и отели Северной столицы. В субботу, 7 октября, было "заминировано" восемь торговых комплексов, а в воскресенье, 8 октября - 22 гостиницы и ТРК.