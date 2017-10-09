В Петербурге "заминировали" сразу восемь школ

Утром в понедельник, 9 октября, звонки от анонимов о якобы заложенных бомбах получили как минимум восемь петербургских учебных заведений. Проверки коснулись всех районов города.

Звонки в школах начали раздаваться около 11:00. Неизвестные сообщали о заложенных бомбах и требовали выводить учащихся на улицу. К 11.23. восемь школ получили такие звонки и сообщили о них в полицию, передает "Фонтанка".

На минувших выходных, 7 и 8 октября, неизвестные "минировали" ТРЦ и отели Северной столицы.

В субботу, 7 октября, было "заминировано" восемь торговых комплексов, а в воскресенье, 8 октября - 22 гостиницы и ТРК.