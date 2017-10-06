В ДТП с автобусом в Подмосковье погибли шесть человек

В пятницу днем, 6 октября, пассажирский автобус MAN, который следовал по маршруту Озёры — Москва, опрокинулся в кювет. По последним данным, шесть пассажиров погибло.

Всего в автобусе находились 39 человек. Из них 15 человек были госпитализированы.

Автобус опрокинулся в кювет на Марьинском шоссе на повороте на деревню Лукерьино. По предварительным данным, водитель не справился с управлением, сообщают в МЧС.

"Водитель автобуса, который опрокинулся в кювет в Московской области, жив. Он в ближайшее время будет задержан правоохранителями", - передает ТАСС слова своего собеседника

В ночь на 6 октября, во Владимирской области произошло еще одно крупное ДТП с участием автобуса – его протаранил поезд. По последним данным, погибли 18 пассажиров автобуса (все они были гражданами Узбекистана) и водитель-казахстанеw. Среди пассажиров поезда погибших нет, один из машинистов ранен.