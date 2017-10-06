МИД Узбекистана: В ДТП под Владимиром погибли 19 наших граждан

В ночь на пятницу, 6 октября, в результате столкновения поезда с автобусом под Владимиром погибли 19 граждан Узбекистана, сообщает посольство Республики Узбекистан в Москве.

По данным МЧС России, в автобусе находились 58 человек, из которых 2 водителя (граждане Казахстана), остальные 56 - граждане Узбекистана.

К месту ДТП во Владимирскую область направлена группа сотрудников посольства во главе с послом Узбекистана в РФ Бахромом Ашрафхановым. Во Владимирскую область также вылетает специальный самолет с узбекскими специалистами для оказания помощи и вывоза пострадавших.

Ранее СК РФ сообщало о 16 жертвах ДТП, включая одного ребенка. Тела 16 жителей Узбекистана отправлены на опознание во Владимир, сообщал начальник оперативного штаба, созданного на месте ЧП, Александр Лобаков

Из-за ДТП под Владимиром нарушился график движения трех поездов.

Крупное ДТП с участием поезда и пассажирского автобуса Mercedes произошло в 3:39 в городе Покрове Владимирской области. Поезд ехал из Петербурга в Нижний Новгород. Автобус Mercedes следовал из Казахстана в Москву, в нем находились около 56 человек, сообщает московское межрегиональное управление СК РФ на транспорте. Пассажиры поезда не пострадали при аварии. Бригада поезда получила травмы. При этом в автобусе находились два водителя-казахстанца - один из них погиб.

Согласно предварительной версии, причиной столкновения стало то, что автобус заглох на переезде. Между тем региональный главк МВД сообщает, что автобус выехал на запрещающий сигнал железнодорожного светофора. Машинист применил экстренное торможение, но состав все равно столкнулся с автобусом.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц)». Максимальная санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.