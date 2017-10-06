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СК: При столкновении поезда с автобусом под Владимиром погибло 16 человек

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© Фото: РИА "Новости"
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    Ранее сообщали о большем числе жертв ДТП.

    В результате столкновения поезда с автобусом во Владимирской области в ночь на пятницу, 6 октября, погибли 16 человек, передает Интерфакс заявление пресс-службы Следственного комитета РФ.

    Один из погибших — ребенок. Ранее СМИ сообщали о большем числе погибших.

    Крупное ДТП с участием поезда и пассажирского автобуса Mercedes произошло в 3:39 в городе Покрове Владимирской области. Поезд ехал из Петербурга в Нижний Новгород. Автобус Mercedes следовал из Казахстана в Москву, в нем находились около 56 человек, сообщает московское межрегиональное управление СК РФ на транспорте.  Пассажиры поезда, проводники и машинист не пострадали при аварии. При этом в автобусе находились два водителя-казахстанца - один из них погиб.

    Согласно предварительной версии, причиной столкновения стало то, что автобус заглох на переезде. Между тем региональный главк МВД сообщает, что автобус выехал на запрещающий сигнал железнодорожного светофора. Машинист применил экстренное торможение, но состав все равно столкнулся с автобусом.

    По факту ДТП возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц)». Максимальная санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.

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