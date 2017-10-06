Под Владимиром поезд протаранил автобус - погибли не менее 19 человек

Ранним утром в пятницу, 6 октября, крупное ДТП с участием поезда и пассажирского автобуса Mercedes произошло в городе Покрове Владимирской области. По последней информации, погибли как минимум 19 человек, в том числе и несовершеннолетний. При этом Интерфакс со ссылкой на источники сообщает, что погибших детей было трое. Свыше десяти ранены, в том числе дети.

Пять человек доставлены в Петушинскую РБЦ Владимирской области, сообщает РБК со ссылкой на заместителя главного врача больницы Екатерину Аристову. Все они в крайне тяжелом состоянии. По ее словам, позже двое детей и один взрослый были переведены в больницу во Владимире.

Поезд ехал из Петербурга в Нижний Новгород. Автобус Mercedes следовал из Казахстана в Москву, в нем находились около 56 человек, сообщает московское межрегиональное управление СК РФ на транспорте. Пассажиры поезда, проводники и машинист не пострадали при аварии, сообщили в РЖД.

Согласно предварительной версии, причиной столкновения стало то, что автобус заглох на переезде. Между тем региональный главк МВД сообщает, что автобус выехал на запрещающий сигнал железнодорожного светофора. Машинист применил экстренное торможение, но состав все равно столкнулся с автобусом. В автобусе находились два водителя-казахстанца, один из них погиб, заявили в МИДе Казахстана.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц)». Максимальная санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.

По данным МЖД (Московская железная дорога), из-за аварии, на участке железной дороги во Владимирской области задерживается движение поездов. Остановлены «Ласточка» Нижний Новгород — Москва, а также пассажирский поезд № 91 Северобайкальск — Москва.

В Главном управлении МЧС по Владимирской области работают телефоны «горячей линии» 8-4922-39-99-99, 40-61-32.

Подобные случаи ДТП ежегодно происходят во многих странах мира. Так, в марте от аналогичной аварии в США погибли четыре человека, еще 30 получили ранения. Тогда товарный поезд не смог полностью затормозить и протащил автобус около 100 метров.

В России последний раз подобное ДТП произошло 15 апреля 2015 года в Ленобласти - на неохраняемом железнодорожном переезде в поселке Глебычево, на перегоне Прибылово – Советский столкнулись нарушивший правила дорожного движения маршрутный автобус сообщением Выборг - Приморск и рабочий поезд Д1. Машинист поезда и 2 пассажира автобуса погибли, более 30 человек пострадали.