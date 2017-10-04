Аudi вице-губернатора Петербурга Мокрецова попала в ДТП (ФОТО)

Утром в среду, 4 октября, около 10:30 Audi A8 из автопарка правительства Петербурга попала в ДТП в на Лиговском проспекте, сообщают в группе "ДТП и ЧП" в соцсети "ВКонтакте".

"Водитель Хендая одним неверным поворотом руля попал прямо в Ауди чиновника номер 3 в СПБ", - пишут очевидцы.

Фото: vk.com/spb_today

К 11.30 к месту ДТП подъехали сотрудники ГИБДД.

Номера на Audi закреплены за вице-губернатором Петербурга и председателем комитета по имущественным отношениям Михаилом Мокрецовым. В его приемной заявили, что он работает и в 10:30 был в своем кабинете, передает "Фонтанка".