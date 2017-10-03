В Петербурге на таможне задержали 30 тыс. нелегальных наклеек с «Барбоскиными»

На петербургской таможне из-за нарушения авторских прав была задержана крупная партия наклеек с изображением героев российского мультфильма «Барбоскины».

В городской таможне сообщили, что 30 тыс. наклеек хотели экспортировать в Германию. В ходе проверки было установлено, что правообладатели об этих наклейках ничего не знают - право на использование образов героев «Барбоскины» не передавалось.

Весь товар был изъят, а в отношении отправителя составлен протокол о возбуждении административного дела.

«Барбоскины» — российский анимационный сериал о многодетной семье антропоморфных собак производства студии анимационного кино «Мельница». «Барбоскины» транслируются на телеканалах «Карусель» и «Мульт».