Очевидцы: На «оранжевой» и «красной» ветках метро затруднено движение

Во вторник утром, 3 октября, в Петербурге затруднено движение на «оранжевой» и «красной» ветках метро, сообщают очевидцы в соцсетях.

Так, около 9:30 было остановлено движение от «Академической» до «Девяткино» - из-за этого на станциях скопилось большое число пассажиров. На «Гражданском проспекте» новый состав поезда около 10 минут простоял с открытыми дверьми из-за поломки.

Фото: vk.com/spb_today

Позже в 10.45 произошла задержка поездов от «Достоевской» до «Спасской». По словам очевидцев, был увеличен интервал движения поездов метро.