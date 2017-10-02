Станцию метро "Звенигоросдкая" закрыли из-за бесхозного предмета

В 17-45 в понедельник, 2 октября, станцию метро "Звенигородская" и переход на станцию "Пушкинская" закрыты из- за бесхозного предмета, сообщают в петербургской подземке.

Час назад была закрыта станция "Маяковская" и переход на "Площадь Восстания".