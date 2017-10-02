  • 3 Октябрь 2017
USD 03.10.2017 57.8134 -0.2035
USD ММВБ 00:17 57.85000  
EUR 03.10.2017 67.9076 -0.5407
EUR ММВБ 00:17 67.9110  
Нефть($) 02.10.2017 56.05 1.15
Нефть(p) 02.10.2017 3240.44 +55.31

Число жертв стрельбы в Лас-Вегасе выросло до 50 человек

Автор:


© Фото: Delfi

Темы дня

Мотивы преступника не выяснены.

Жертвами стрельбы у казино в Лас-Вегасе стали более 50 человек, пострадали не менее 200, заявили в полиции города.

Полиция уже установила личность подозреваемого - это местный житель. Однако имя его шериф Лас-Вегаса называть пока не стал. Он подчеркнул, что предполагаемый стрелок мертв. Его мотивы в настоящий момент не выяснены.

В Ростуризме заявили, что сейчас в Лас-Вегасе находятся порядка 50 туристов из России. Пока информация о том, пострадали ли они в результате стрельбы у казино, в ведомство не поступала.

Соболезнования родственникам погибших уже выразила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй. "Премьер-министр: мысли Великобритании - о жертвах и оперативных службах, отреагировавших на ужасное нападение в Лас-Вегасе", - сказано в официальном сообщении из Лондона.

Стрельба произошла поздно вечером в воскресенье (утром в понедельник по Москве). Стрелок открыл огонь по толпе людей с балкона из боевого оружия. Момент начала стрельбы попал на видео.

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Происшествия

    YouDo в Санкт-Петербурге

    Лучшее в Петербурге

    Куда сходить в Петербурге в октябре

    Посмотреть гардероб Владимира Маяковского, послушать нашумевшего Оксимирона, опьянеть от по-настоящему петербургского джазового спектакля или окунуться в страсть аргентинской ночи и танго - «Санкт-Петербург.ру» собрал все самое лучшее во втором осеннем месяце.

    читать далее →

    Пять парков Петербурга для самых ярких осенних фотографий

    Ранняя осень – прекрасная пора для того, чтобы прогуляться в выходные по парку, а может быть и запечатлеть красивые желтые листья в своем Instagram. «Санкт-Петерубрг.ру» предлагает пять вариантов для осеннего променада и красивых фотографий.

    читать далее →

    Пять осенних фестивалей в Петербурге, которые нельзя пропустить

    Теплые деньки уже заканчиваются, но есть шанс ухватить уходящее лето за хвост, окунувшись в яркие и красочные фестивали, тем более Северной столице обещают еще немного солнца и хорошей погоды.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Секреты «тихой» охоты: памятка грибникам

    Как вдоволь нагуляться по лесу, принести домой хороший грибной улов и при этом не заблудиться и не отравиться.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    «Надейся на лучшее, рассчитывай на худшее»: «Санкт-Петербург.ру» протестировал бесплатный Wi-Fi в метро

    «Санкт-Петербург.ру» проверил, как работает бесплатный Wi-Fi в метро, и собрал основные проблемы, с которыми могут столкнуться пассажиры.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    02.10.17
    Строящееся жилье в Мурино от надежного застройщика
    02.10.17
    В домашнем поединке второго тура группы «А» российский «ЦСКА» уступил «Манчестер Юнайтед»
    29.09.17
    Значение букетов
    28.09.17
    Организация безопасности движения на парковках и в гаражах
    27.09.17
    Об особенностях портативных раций
    19.09.17
    Услуги типографии для туристических агентств
    15.09.17
    Оконные системы IVAPER — начало строительства нового производственно-логистического комплекса
    14.09.17
    Чем обусловлена популярность авиакомпании Уральские Авиалинии?

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram