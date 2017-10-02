Число жертв стрельбы в Лас-Вегасе выросло до 50 человек

Жертвами стрельбы у казино в Лас-Вегасе стали более 50 человек, пострадали не менее 200, заявили в полиции города.

Полиция уже установила личность подозреваемого - это местный житель. Однако имя его шериф Лас-Вегаса называть пока не стал. Он подчеркнул, что предполагаемый стрелок мертв. Его мотивы в настоящий момент не выяснены.

В Ростуризме заявили, что сейчас в Лас-Вегасе находятся порядка 50 туристов из России. Пока информация о том, пострадали ли они в результате стрельбы у казино, в ведомство не поступала.

Соболезнования родственникам погибших уже выразила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй. "Премьер-министр: мысли Великобритании - о жертвах и оперативных службах, отреагировавших на ужасное нападение в Лас-Вегасе", - сказано в официальном сообщении из Лондона.

Стрельба произошла поздно вечером в воскресенье (утром в понедельник по Москве). Стрелок открыл огонь по толпе людей с балкона из боевого оружия. Момент начала стрельбы попал на видео.