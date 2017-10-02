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Подземный переход на Удельной затопило (ФОТО)

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© Фото: читатели "Санкт-Петербург.ру"
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    В проблемном переходе под железнодорожной станцией вновь образовались непроходимые лужи.

    В подземном переходе на железнодорожной станции "Удельная" в Петербурге вновь образовались лужи – вода стекает по стенам с потолка. Об этом сообщают читатели "Санкт-Петербург.ру".

    Глубина луж - три-пять сантиметров. Пожилым людям перейти через них достаточно трудно. Как видно на снимках, вода стекает по стенам с потолка. Также в переходе много мусора, который никто не убирает.

    Фото: читатели "Санкт-Петербург.ру"
     

    "Санкт-Петербург.ру" неоднократно писал о лужах и мусоре в этом переходе. Разрешение на его эксплуатацию было выдано еще в конце марта этого года – спустя три месяца после того, как им, ни о чем не подозревая, стали пользоваться тысячи горожан.

    При этом в администрации Выборгского района сообщали, что переход под железнодорожными путями на "Удельной" на баланс Петербурга не передан, а это значит, что тратить средства на его содержание город не имеет право.  В "Мостотресте" также сообщали, что еще не получили объект в свое пользование.

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