Утром 2 октября Петербург встал в километровых пробках

В понедельник, 2 октября, в Северной столице образовалось рекордное число автомобильных заторов, сообщает сервис "Яндекс. Пробки".

В отдельных районах города они растянулись на несколько километров. К примеру, на севере Петербурга от Суздальского проспекта до площади Мужества машины встали в шестикилометровую линию.

Также в пробках застыли Приморский и Невский проспекты - на площади Восстания идет ремонт и невозможно проехать ни в одну, ни в другую сторону. От площади Александра Невского в центр машины едут со скоростью около 3 километров в час.

На Васильевском острове также пробки - из-за ремонта Тучкова моста стоят все набережные.