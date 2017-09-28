В Петербурге в офисах страховой компании "Эрго" проходят обыски

В четверг днем, 28 октября, сразу в двух петербургских офисах страховой компании "Эрго Русь" проходят обыски. Сотрудников, которые работают в офисах на переулке Кваренги, 4 и улице Савушкина, 83, вывели на улицу, сообщают очевидцы.

Бойцы СОБРа, которые нагрянули в офисы страховой компании, не сообщили, сколько времени им понадобится на обыски.

Компания "Эрго" была основана в 1990 году как первая негосударственная страховая компания на территории СССР. Позже, в 2002 году, она стало частью международной страховой группы ERGO, объединяющей свыше двадцати компаний Европы.

Главный офис российского отделения находится в Москве.