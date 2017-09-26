В Петербурге "заминировали" сразу 16 гостиниц

Накануне вечером, 25 сентября, в Петербурге проверили сообщения о заминировании в 16 гостиницах в Адмиралтейском, Фрунзенском и Центральном районах. Ни одно из них анонимных сообщений не подтвердилось.

Звонки об угрозе взрывов поступали с номеров IP-телефонии США и Канады, сообщает "Оперативное прикрытие".

В семи отелях дирекции приняли решение об эвакуации, в девяти отелях было решено не выводить на улицу постояльцев. В общей сложности из гостиниц Северной столицы было эвакуировано 150 человек.

Кроме того, накануне вечером полиция искала бомбу в ТРЦ "Рио", откуда было эвакуировано около 500 человек.

Как сообщалось ранее, с 10 по 13 сентября эвакуация прошла в 25 городах России. В общей сложности было эвакуировано около 45 тыс.человек из 205 объектов массового пребывания людей. Сообщения об эвакуации приходили из Омска, Уфы, Рязани, Челябинска, Брянска, Новосибирска, Екатеринбурга и других городов. Во всех случаях угрозы оказывались ложными.

Тогда лидер организации "Христианское государство – Святая Русь" Александр Калинин заявил, что в массовой эвакуации виноват фильм Алексея Учителя "Матильда". По словам активиста, 10 сентября его организация получила письмо, в котором говорилось, что якобы существуют "ребята, которые готовы показать всем этим кинопрокатчикам, что есть методы борьбы гораздо действеннее, чем поджоги и другое". Калинин считает, что целью телефонных "минеров" может быть попытка сорвать показ картины в кинотеатрах. Позже Калинин был задержан.