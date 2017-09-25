Станция метро "Черная речка" более часа закрыта на проверку

Уже более часа "Черная речка" закрыта на проверку. Станцию петербургской подземки закрыли на проверку более часа назад – в 20:00 – но автомобили ГУ МВД Петербурга были замечены возле нее только в 21:05, сообщают очевидцы.

Фото: Михаил Грачев / Санкт-Петербург.ру

Как сообщает корреспондент "Сакнкт-Петербург.ру", сотрудники полиции отгоняют людей от входа к станции.

По информации пресс-службы подземки, станцию метро закрыли из-за бесхозного предмета.