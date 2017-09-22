Петербуржец грозил взорвать метро и требовал миллион долларов

В Петербурге полиция задержала мужчину, который требовал миллион долларов за то, чтобы в метро не произошел взрыв. Сейчас хулиган пытается оправдаться тем, что шутил.

За ложное сообщение о теракте задержан 34-летний шутник. Накануне, 21 сентября, он позвонил на телефон "112" и заявил, что некто попросил его передать властям ультиматум: если через час у него не будет миллиона долларов, "одно из питерских метро взорвется".

Полиция быстро нашла хулигана - он звонил со своего мобильного телефона, передает "Оперативное прикрытие".

Он был задержан у себя дома по Коломяжскому проспекту. Сейчас лжеминер находится под стражей.