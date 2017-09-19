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После «хлопка газа» жителей дома на Демьяна Бедного эвакуировали

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© Фото: rg.ru

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Есть информация об угрозе обрушения плит.

Вечером во вторник, 19 сентября, после подозрительного хлопка жителей одного из подъездов дома по адресу улица Демьяна Бедного, 16 эвакуировали, передает «Фонтанка» со ссылкой на региональное МЧС

В настоящий момент спасатели эвакуировали 43 человека после сообщения о «хлопке газа». Теперь специалисты обследуют дом. По словам местных жителей, есть угроза обрушения плит. Подтвердить это до окончания обследования невозможно.

В МЧС уточнили, что в доме произошел выброс неизвестного вещества, какого именно — уточнит обследование здания.

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