В Петербурге задержан директор Кадастровой палаты Ленобласти Олег Михеев

Утром в понедельник, 18 сентября, в Петербурге по уголовному делу о получении взятки в особо крупном размере задержан глава Кадастровой палаты Ленинградской области Олег Михеев. Чиновника подозревают в получении земельных участков и квартиры на сумму более 50 млн рублей.

Вместе с Михеевым задержани и его заместитель, передает 47news.

В филиале ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Ленобласти проведены обыски.

По данным следствия, в 2016 году Михеев и его заместитель получили от одного из предпринимателей взятку в виде земельных участков в Ломоносовском районе и квартиры в Петербурге общей стоимостью не менее 56 млн рублей. За это чиновники помогли в постановке на кадастровый учет земельных участков предпринимателя в Ленобласти.

Ранее,с 2008 по 2012 год, Михеев занимал должность директора Северо-Западного филиала ФГУП "Госземкадастрсъемка" — ВИСХАГИ. С марта 2013 года он стал директором ФГБУ "Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Ленобласти.