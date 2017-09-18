Туман спровоцировал крупное ДТП на КАД

Крупное ДТП произошло ранним утром в понедельник, 18 сентября, на внутреннем кольце КАД за Большим Обуховским мостом, сообщают участники группы «ДТП и ЧП Петербурга» в соцсети «ВКонтакте».

Фото: vk.com/spb_today

По их словам, водитель грузовика не справился с управлением и врезался сразу в четыре автомобиля. Пострадавших нет, но заняты оказались минимум два ряда.

«Спасибо густому туману – из-за него не видно какая чудовищная пробка образовалась впереди», – отмечает очевидец Владимир.