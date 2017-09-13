В среду, 13 сентября, станцию петербургского метро «Петроградская» закрыли на вход и выход пассажиров из-за бесхозного предмета на платформе.
Поезда следуют без остановки. Сейчас находку проверяют специалисты.
© Фото: dp.ru
Обнаружен бесхозный предмет.
В среду, 13 сентября, станцию петербургского метро «Петроградская» закрыли на вход и выход пассажиров из-за бесхозного предмета на платформе.
Поезда следуют без остановки. Сейчас находку проверяют специалисты.
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