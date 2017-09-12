На юго-западе Петербурга случился транспортный коллапс

Во вторник утром, 12 сентября, на юго-западе Петербурга наблюдается транспортный коллапс. В направлении центра стоят проспекты Стачек и Петергофское шоссе, а также Маршала Захарова, Ленинский, Маршала Казакова. Кроме того, заторы образовались на пересекающих их улицах.

Сервис «Яндекс.Пробки» показывает, что загруженность проспекта Стачек в центр и Ленинского проспекта к Московскому значительно превышает обычные показатели.

Фото: vk.com/spb_today

В социальных сетях водители сообщают, что причинами заторов стали ДТП на перекрестке проспекта Маршала Жукова с Ленинским, а также ремонт светофора на улице Маршала Казакова, который накануне повредила коммунальная авария.

Сообщается, что некоторые автомобилисты выезжают на трамвайные пути, тогда как другие бросают машины и пересаживаются на трамваи.