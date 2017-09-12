Пассажиры двух рейсов «Вим-Авиа» не могут вылететь из Турции в Петербург

Рейс NN 9316B «Вим-Авиа» из Антальи в Петербург, вылет которого ранее задержали на шесть часов, прибудет в Пулково еще на семь часов позже обещанного. Если прежде сообщалось, что самолет приземлится с большим опозданием в 06:20, то теперь ожидаемое время прибытия лайнера – 13:30.

Кроме того, еще один рейс «Вим-Авиа», который должен был вылететь в девять утра 12 сентября из Антальи в Петербург ,передвинули почти на сутки. В настоящий момент ожидаемое время прибытия авиалайнера – полдень 13 сентября.

Как сообщают читатели «Санкт-Петербург.ру», эти задержки не единственные у авиакомпании. «Везде пишут про шестичасовую задержку рейса 11 сентября, но мало где упоминают про наш рейс, который изначально должен был вылететь 10:09 в восемь вечера, а вылетел после нескольких переносов 11:09 в десять утра», - сообщает одна из читательниц. По ее словам, в «Вим-Авиа» отказываются предоставлять какие-либо справки о задержке рейса для предоставления по месту работы.

Ранее, 1 сентября, рейс «Вим-Авиа» из Турции в Петербург также задержали, только почти на сутки.

Вокруг «Вим-Авиа» с начала летнего сезона разгорелся громкий скандал, так как она стала задерживать вылеты рейсов из многих городов России. Ростуризм сообщил, что туроператоры готовы перестать продавать билеты на рейсы авиакомпании. Пока что ведомство выступило лишь с таким предложением, но не требованием.