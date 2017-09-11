ДТП с автобусом на севере КАД вызвало большую пробку

В понедельник вечером, 11 сентября, на внутреннем кольце на севере КАД, на участке между проспектом Культуры и съездом на Токсовское шоссе, произошло массовое ДТП, пишут очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербурга» в соцсети «ВКонтакте».

По их словам, столкнулись сразу несколько автомобилей, в том числе автобус. ДТП перекрыло от двух до четырех рядов. На место аварии прибыл вертолет.

Фото: vk.com/spb_today

Как сообщает сервис «Яндекс.Пробки», в районе ДТП образовался затор длиной в 3,5 километров, в котором можно потерять 32 минуты, вместо привычных двух минут.

Информация о пострадавших в аварии в настоящий момент уточняется.