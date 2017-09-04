«Василеостровскую» закрывали на семь минут

В понедельник днем, 4 сентября, станцию петербургского метро «Василеостровская» закрывали на семь минут на вход и выход из-за подозрительного предмета. Станция метро была недоступна для пассажиров с 13:53 до 14:00, сообщают в подземке Северной столицы.

Ранее днем примерно на такой же промежуток времени на вход закрывали станции «Озерки» и «Проспект Ветеранов».