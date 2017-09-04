Массовое ДТП спровоцировало пробку на мосту Александра Невского

Серьезное ДТП произошло в Петербурге утром в понедельник, 4 сентября, на мосту Александра Невского. Как сообщают участники группы «ДТП и ЧП Петербурга», водитель BMW X5 не справился с управлением, следуя по трамвайным путям.

Фото: «ДТП и ЧП Петербурга» / ВКонтакте

В результате этого произошло столкновение пяти автомобилей. По словам очевидцев, на месте оказывается помощь как минимум одному человеку. Точной информации о пострадавших в настоящий момент нет.

Сейчас движение по мосту Александра Невского парализовано. На самой переправе и на прилегающих улицах скорость движения автомобилей не превышает 5 км/час.