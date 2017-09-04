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КАД встала в 7-километровую пробку из-за ДТП

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© Фото: Balakovo24.ru

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ВАЗ столкнулся с «Газелью».

На внешней стороне КАД утром в понедельник, 4 сентября, образовалась пробка длиной 7,3 километра, сообщает сервис "Яндекс.Пробки".

Затор образовался после ДТП. Очевидцы сообщают в группе "ДТП и ЧП Петербурге" в "ВКонтакте", что столкнулись "Газель" и ВАЗ. Данных о пострадавших нет.

Фото: vk.com/spb_today
 

По словам очевидцев, проезд по внешнему кольцу от Колтушского шоссе до Шафировского проспекта занимает около получаса.

Еще одна масштабная пробка появилась на другом участке КАД. Стоит внутренняя сторона магистрали от Мурманского шоссе до виадука над железной дорогой, включая Обуховский мост. Длина этого затора составила 7,7 километров.

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