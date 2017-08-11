В Петербурге у жилого дома заметили гадюку (ФОТО)

В пятницу, 11 августа, жительница Калининского района обнаружила у жилого дома гадюку.

"Сегодня вышли на улицу с ребенком и увидели змею на Ушинского 7, корп 2", - сообщила Наталья Чернова в группе "Калининский район Лайт" "ВКонтакте".

На фотографии петербуржцы опознали гадюку. Причина ее появления у жилого дома неизвестна.

Фото: vk.com/kalininskiy_light

Гадюки обитают в ближайших окрестностях Петербурга. Обычно они встречается по краю леса вдоль сельскохозяйственных угодий. Эти змеи занесены в Красную книгу Северной столицы.