Бизнес-центр на Выборгской набережной эвакуируют из-за угрозы взрыва

Вечером в пятницу, 4 августа, в доме по адресу Выборгская набережная, 43 началась эвакуация людей.

Фото: megapolisonline.ru

Около 18:00 полиция получила анонимный звонок о заминировании четырехэтажного здания №43 на пересечении Выборгской набережной и Беловодского переулка, сообщают «Фонтанка» со ссылкой на ГУ МВД по Петербургу.

В соцсетях очевидцы сообщают, что участок Выборгской набережной рядом с «заминированным» домом, в котором находится бизнес-центр, перекрыли для движения. В настоящий момент автомобилистам приходится разворачиваться на встречной полосе.